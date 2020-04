Coronavirus/Uzbekistan: Autorităţile au permis redeschiderea de sâmbătă a anumitor activităţi comerciale Autoritatile din Uzbekistan au permis redeschiderea, de sambata, a anumitor categorii de magazine si alte afaceri, inchise de cateva saptamani din cauza pandemiei de Covid-19, relateaza Reuters citand agentia de presa uzbeca Uza.



Intre cei autorizati sa-si reia activitatea se numara comerciantii de materiale de constructii, piese de masini, seminte si rasaduri, precum si curatatoriile, birourile de asigurari, notariatele si service-urile de utilaje de constructii si agricole.



Uzbekistanul, cu o populatie de 34 de milioane, a confirmat 1804 cazuri de contaminare cu coronavirusul…

Sursa articol: agerpres.ro

