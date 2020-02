Coronavirusul zguduie economia. Companiile aeriene pierd 30 de miliarde de dolari 2020 ar urma sa fie primul an din ultimul deceniu in care cererea pentru calatorii cu avionul va scadea. IATA avertizeaza ca pierderile companiilor aeriene vor ajunge la 30 29,3 miliarde de dolari. Cele mai afectate vor fi companiile aeriene din China si din regiune, care au fost deja fortate sa reduca din zboruri. Operatorii din regiunea Asia-Pacific vor pierde 27,8 miliarde de dolari din venituri in acest an, in timp ce companiile din afara Asiei vor sterge 1,5 miliarde de dolari din incasa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

