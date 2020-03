Vânzarile de arme au crescut în Statele Unite în ultimele doua saptamâni. Sub efectul pandemiei de coronavirus, mulți americani aduna arme și muniții pentru a se apara contra unor ipotetice rascoale, relateaza Le Soir, potrivit Rador.



&"Am înregistrat o creștere a vânzarilor cu circa 800%&", afirma pentru AFP David Stone, proprietarul unui magazine de arme la Tusla, în Oklahoma.



&"Mai am majoritatea modelelor, dar nu peste mult timp îmi vor lipsi&", spune el. Potrivit acestuia, majoritatea cumparatorilor care s-au repezit la magazinul…