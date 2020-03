Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Facultatea Stiintele Vietii a Universitatii Beijing si de la Institutul Pasteur din Shanghai din cadrul Academiei de Stiinte din China au avertizat ca analiza lor a examinat o gama limitata de date si au precizat ca sunt necesare analize suplimentare, efectuate pe seturi mai mari…

- Oamenii de stiinta din China care studiaza originea epidemiei virale au anuntat descoperirea a doua tipuri principale de coronavirus care pot provoca infectii, informeaza miercuri Reuters. Cercetatorii, de la Facultatea Stiintele Vietii a Universitatii Beijing si de la Institutul Pasteur…

- Mai multe state de pe trei continente au raportat vineri descoperirea primelor cazuri de infectie cu coronavirus, pe masura ce lumea se pregateste pentru o pandemie iar investitorii renunta la actiuni in asteptarea unei recesiuni globale, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Panica provocata de…

- Mai multe state de pe trei continente au raportat vineri descoperirea primelor cazuri de infectie cu coronavirus, pe masura ce lumea se pregateste pentru o pandemie iar investitorii renunta la actiuni in asteptarea unei recesiuni globale, transmite Reuters, citata de Agerpres. Panica provocata de…

- Ucrainenii evacuați din provincia Wuhan, China, au fost intampinați cu pietre intr-un sat ucrainean care gazduiește centrul de carantina pentu cei infectați cu coronavirus. Imaginile difuzate de televiziuni ii arata localnicii din regiunea Poltava aruncand cu pietre in autocarele cu evacuați, incendiind…

- Pangolinul, mic mamifer pe cale de disparitie, ar putea fi animalul care a transmis noul coronavirus mortal la om, au indicat vineri cercetatorii chinezi, citati de agentiile de presa Reuters si AFP.

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a efectuat joi o vizita surpriza la o scoala din Roma unde invata numerosi elevi chinezi, incercand astfel sa risipeasca teama provocata de coronavirusul care in Italia a declansat atitudini anti-chinezesti, consemneaza Reuters. Oamenii de afaceri chinezi aflati…

- In ultimii 15.000 de ani, un ghetar aflat in nord-vestul platoului tibetan, in China, a conservat mai multe tipuri de virusuri, unele dintre ele necunoscute pentru stiinta, conform unui material publicat joi de Live Science. Oamenii de stiinta au descoperit nu mai putin de 28 de noi grupuri…