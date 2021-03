Coronavirusul şi banii UE scot cu forţa şcolile ieşene din secolul trecut Pandemia prelungita are si unele efecte pozitive: pe fondul restrictiilor care impun distantare sociala, institutiile de invatamant trec mai repede in era digitala, iar firmele atente la aplicatiile pe fonduri europene au sansa sa isi mareasca consistent cifra de afaceri. Totusi, suprapunerea programelor europene din cele doua exercitii financiare intarzie punerea lor in practica. Cu toate acestea, multi directori par multumiti de achizitii. La fel, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

