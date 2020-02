Stiri pe aceeasi tema

- Grecia se alatura pe lista țarilor din Europa unde au fost confirmate cazuri de coronavirus. O femeie in varsta de 38 de ani din Salonic este prima persoana infectata cu virusul din Republica Elena, relateaza CNN. Femeia a calatorit recent in nordul Italiei, acolo unde au fost inregistrate cele mai…

- Coronavirusul se raspandeste in Europa. Primele cazuri au fost confirmate in Austria si Croatia. Iar in Italia, numarul cazurilor a ajuns la peste 280, in 20 de regiuni, iar virusul a ajuns pana in sud, in Sicilia. Lumea se afla in pragul unei pandemii, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii,…

- Prețul mediu al benzinei din Romania, de 1,07 euro/litru, este cel mai redus din Uniunea Europeana, sub cel din Bulgaria (1,11 euro/litru), Ungaria (1,14 euro) sau Polonia (1,15 euro), conform European Commission's Oil Bulletin.Situația se repeta la motorina: 1,09 euro/litru in Romania, 1,10…

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 in Italia a crescut la sapte, dupa ce autoritatile au anuntat luni ca numarul celor infectati a ajuns la 219 potrivit news.ro.A sasea victima este o femeie in varsta de 84 de ani din Brescia, care era bolnava de cancer, iar a saptea, un barbat in varsta…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a declarat miercuri, in urma unei intrevederi cu președintele Serbiei, Aleksandar Vucici, ca țara sa susține aderarea Serbiei la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agenției de presa DPA, conform Mediafax.„Serbia face parte din Europa. Procesul de…

- Uniunea Europeana nu va ezita sa impuna masuri de protejare a companiilor europene de concurentii care nu respecta Acordul de la Paris din 2015 privitor la reducerea incalzirii globale, a declarat luni, la Madrid, vicepresedintele executiv al Comisiei Europene pentru Pactul ecologic european, Frans…

- Cincisprezece spioni ruși specializați in asasinate au folosit timp de patru ani Alpii francezi ca baza pentru operațiuni in intreaga Europa, scrie cotidianul francez Le Monde in ediția de joi, relateaza Hotnews. Asasinii au fost descoperiți dupa urmariri orchestrate de serviciile de contraspionaj franceze,…

