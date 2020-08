Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anunțat joi ca noul coronavirus nu poate fi transmis prin alimente, dupa ce China a anuntat ca a descoperit virusul in alimente de import, relateaza digi24.ro.„Nu credem ca noul coronavirus se poate transmite prin alimente.

- SARS COV 2 se raspandește, in principal, prin picaturi eliberate prin tuse ori stranut. Acestea sunt mari și ajung rapid pe suprafețe. Sunt reținute de masca chirurgicala obișnuita. Dar cand vorbiți, spre exemplu, sunt eliberate in aer particule infime, .... The post Cum se transmite coronavirusul.…

- Apar noi detalii despre coronavirus, iar sute de oameni de știința susțin ca acesta s-ar transmite și prin aer. Astfel, aceștia au lansat un apel catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in vederea revizuirii recomandarilor, relateaza Reuters care citeaza New York Times (NYT).

- Un studiu facut public joi de Institutul Național de Sanatate italian arata ca țințarii nu transmit coronavirusul. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a spus anterior ca nu exista dovezi ca boala poate fi transmisa de aceste insecte, care sint capabile sa transmita malarie, febra dengue sau alte…

- Uscatoarele de maini nu omoara coronavirusul, consumul de cocaina nu protejeaza de acest patogen, iar tantarii nu transmit noul COVID-19: Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) raspunde la astfel de zvonuri care circula, relateaza miercuri EFE.