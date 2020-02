Stiri pe aceeasi tema

- Italia a devenit epicentrul european al Covid-19, virusul care se raspandește rapid in peninsula, noi țari precum Elveția, Austria și Croația raportand imbolnaviri. In Italia trei persoane in varsta de 80 de ani au murit marți, toate fiind din regiunea Lombardia, cea mai afectata de apariția coronavirusului…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 2,698 la nivel mondial. China a raportat inca 71 de decese luni, 68 dintre acestea fiind in provincia Hubei, in China numarul total al persoanelor decedate fiind, conform Comisiei Nationale de Sanatate, de 2.663 de persoane. De asemenea, au fost…

- Patru britanici debarcați de pe vaporul Diamond Princess au fost descoperiți pozitivi la testul pentru coronavirus, noteaza BBC. Cu aceștia, numarul cazurilor de coronavirus urca la 13, in Marea Britanie. A crescut și numarul celor infectați la bordul Diamond Princess, alți 57 fiind testați pozitiv.…

- ​Peste 1.700 de cadre medicale din China au fost infectate cu noul tip de coronavirus, iar șase medici și asistenți au murit, potrivit unui bilant anuntat vineri de guvern, care subliniaza riscurile care apar în spitalele coplesite de epidemie, potrivit AFP. Anuntul vine la o saptamâna de…

- In ziua in care decesele generate de epidemia de coronavirus au sarit de 1.000, iar imbolnavirile au depașit 42.000, autoritațile din China au lasat fara funcții mai mulți inalți oficiali, acuzați ca au gestionat prost epidemia.Șeful Comisiei de Sanatate din Hubei, provincia chineza a carei capitala…

- In actualizarea sa zilnica, comisia de sanatate din provincia chineza a raportat, de asemenea, o crestere accentuata a numarului de persoane infectate, cu 2.345 de cazuri noi confirmate in Hubei, centrul Chinei, care este focarul noii epidemii. In total, 19.950 de persoane sunt infectate cu noul…

- Un expert din cadrul Comisiei Naționale de Sanatate din China (NHC) a declarat, marți, ca o saptamana este suficienta pentru recuperare in urma simptomelor ușoare ale coronavirusului, relateaza Reuters, conform Mediafax.Comentariile au fost facute de Li Xingwang la o conferința de presa susținuta…

- Un grup de oameni de stiinta de la Universitatea din Hong Kong (HKU) au lansat un avertisment in ceea ce priveste o accelerare a propagarii coronavirusului, care a provocat 80 de decese in China, potrivit autoritatilor.In total, 2.744 de cazuri au fost confirmate oficial in aceasta tara,…