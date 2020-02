Stiri pe aceeasi tema

- Zece localitați din provincia italiana Lodi, unde s-a și inregistrat primul deces cauzat de coronavirus, au fost izolate. In plus, autoritațile au luat mai multe masuri pentru a impiedica raspandirea virusului. In regiunile Lombardia și Veneto s-au inregistrat cel puțin 25 de cazuri de infectare. Toate…

- Al doilea pacient infectat cu noul coronavirus a murit in Italia, au spus surse din domeniul sanatatii citate de ANSA. Victima este o femeie din regiunea Lombardia, Milano, potrivit ANSA. Varsta acesteia nu este inca precizata. Decesul acesteia vine la cateva ore dupa ce un barbat in varsta de 77 de…

- O romanca stabilita de 12 ani in orașul italian Codongo, unde se inregistreaza cele mai multe cazuri de coronavirus din Italia, a vorbit despre atmosfera din zona, intr-un interviu acordat Hotnews.ro. Aceasta a marturisit ca autoritațile nu au comunicat oficial ce masuri se aplica, iar colegele sale,…

- O persoana a murit in Italia din cauza noului coronavirus. Numarul imbolnavirilor a crescut la 19. La nivel global 77.000 de persoane sunt afectate de coronavirus. In italia un barbat in varsta de 78 de ani dintr-un oras din nordul regiunii Veneto, a murit vineri, anunta agentia de stiri ANSA. De asemenea,…

- Mica localitate Codogno, în nordul Italiei, unde șase persoane au fost testate pozitiv la noul coronavirus, printre care un barbat de 38 de ani internat la terapie intensiva, a decis vineri sa închida toate locurile publice, scrie AFP.UPDATE Cel puțin 9 orașe din Lombardia și unul…

