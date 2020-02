Coronavirusul se extinde în Europa. Numărul morţilor se apropie de 3.000, primele cazuri în Belarus, Lituania şi Olanda In Marea Britanie sunt 15 cazuri confirmate, iar in Franta, numarul celor infectati a cunoscut o crestere semnificativa in ultimele 24 de ore, ajungand la 38, fata de 18 cu o zi inainte. 12 din cele 20 de cazuri diagnosticate joi sunt dintre cei care au intrat in contact cu francezul de 60 de ani, decedat miercuri, si provin din aceeasi zona, situata la 90 de km nord de Paris. Si in Italia, numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 650, cu trei decese in ultimele ore, ridicand la 17 numarul celor care au murit. Extinderea rapida a epidemiei va avea cu siguranta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Extinderea rapida a epidemiei de coronavirus va avea cu siguranta impact asupra cresterii economiei mondiale, iar Fondul Monetar International isi va revizui probabil in scadere previziunile, a afirmat joi purtatorul de cuvant al FMI, Gerry Rice, transmite Reuters potrivit Agerpres. "Este evident…

- Extinderea rapida a epidemiei cu noul coronavirus va reduce probabil cresterea economica a Chinei în acest an la 5,6%, în scadere cu 0,4 puncte procentuale fata de prognoza din ianuarie, si va sterge 0,1 puncte procentuale din avansul economiei mondiale, a avertizat sâmbata Fondul…

- Un turist chinez in varsta de 80 de ani, infectat cu noul coronavirus si internat in Franta de la sfarsitul lunii ianuarie, a murit, acesta fiind primul deces din aceasta cauza inregistrat in Europa, a anuntat sambata ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, citat de Reuters si AFP, informeaza AGERPRES…

- CARAS-SEVERIN – Alti 82 au fost insa prinsi in situatii de ilegalitate, de-a lungul anului trecut, fiind aplicate sanctiuni contraventionale, in cadrul carora amenzile totalizeaza 103.450 de lei! Daca in urma cu vreun deceniu, puteai numara pe degete strainii din Caras-Severin, cifrele de anul trecut…

- Epidemia de coronavirus afecteaza și fabricile auto, in special cele care importa piese și subansamble din China. Este și cazul alienței auto Fiat-Chrysler, care acuza deja lipsa de piese din China, cauzata de inchiderea temporara a uzinelor din aceasta țara, in incercare de a limita raspundirea imbolnavirilor,…

- Reprezentativa Argentinei s-a calificat, vineri, la turneul masculin de fotbal de la Jocurile Olimpice din acest an.Argentinienii au invins Columbia, scor 2-1, in a doua etapa a turneului de calificare sud-american. La JO mai sunt calificate Japonia (ca gazde), Coreea de Sud, Arabia…

- Numarul persecutiilor împotriva crestinilor a crescut la nivel mondial, conform organizatiei crestine de ajutor Open Doors din Germania, transmite DPA, preluata de Agerpres.Conform Indexului Mondial al Persecutiei publicat de organizatie, aproape 9.500 de biserici si institutii ale bisericii…