Coronavirusul scade în putere. China a anunţat că a depăşit vârful epidemiei, numărul infecţiilor scade pe zi ce trece Odata cu incetinirea accentuata a ratei de raspandire a virusului, mai multe sedii comerciale s-au redeschis, autoritatile relaxand cu precautie restrictiile. Provincia Hubei, locul in care a aparut coronavirusul, la sfarsitul anului trecut, a anuntat joi ca va relaxa restrictiile de calatorie si va permite reluarea unor procese de productie in doua orase si doua judete. ''In linii mari, varful epidemiei a trecut in China'', a declarat Mi Feng, purtator de cuvant al Comisiei Nationale de Sanatate. ''Cresterea numarului de cazuri noi se reduce'', a spus el. Economia din Hubei, bazata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

