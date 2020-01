Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul morților de coronavirus a ajuns la 170, cu 38 de decese inregistrate in 24 de ore - ieri erau 132. Sunt confirmate 7.711 de persoane infectate, noteaza bbc.com.In același timp cu actualizarea bilanțului, autoritațile de la Beijing, citate de bbc.com, au confirmat ca virusul ucigaș s-a raspandit…

- Franta pregateste o evacuare aeriana a cetatenilor francezi de la Wuhan, epicentrul epidemiei coronavirusului din China, anunta ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP, potrivit news.ro.”In legatura cu ministerele de Interne, Sanatatii si Armatelor, suntem pe cale…

- Cetațenii francezi urmeaza sa fie evacuați din regiunea Wuhan din China cu un avion, a informat duminica ministrul francez al Sanatații, Agnes Buzyn, relateaza Mediafax citand site-ul agenției Reuters.

- Aceasta repatriere se va face cu acordul autoritatilor chineze si sub supravegherea unei echipe medicale. Dupa sosirea in Franta, persoanele repatriate vor ramane in carantina, intr-un loc inca neprecizat, timp ce 14 zile, perioada de incubatie a virusului.Ministrul francez al sanatatii a estimat ca…

- Noi informații ingrijoratoare legate de coronavirusul din China, au fost date publicitații chiar de autoritațile din aceasta țara. Potrivit ministrului chinez al Sanatatii, Dr. Ma Xiaowei, coronavirusul Wuhan poate fi transmis chiar si atunci cand nu da simptome. Astfel, se confirma faptul ca transmisia…

- Organizația Mondiala a Sanatații ne mai liniștește. Din punctul de vedere al specialiștilor, virusul nu prezinta un pericol atat de mare, incat sa fie declarata starea de urgența sanitara mondiala.

- Centrul american pentru Controlul și Prevenirea Epidemiilorurmeaza sa anunțe oficial, marți, ca primul caz de coronavirus Wuhan, care faceravagii in China, a fost raportat in Statele Unite, in statul Washington, scrieCNN citand surse. Noul virus, care a fost identificat pentru prima data lunatrecuta…