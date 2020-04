Coronavirusul s-a infiltrat şi în Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti Din 59 de persoane confirmate in Prahova, 33 s-au vindecat de Covid-19 V. Stoica Zeci de angajați ai Spitalului Județean de Urgența Ploiești, membri ai corpului medical și din cadrul personalului auxiliar, precum și cațiva pacienți au fost testați pentru coronavirus, in weekend, dupa ce o asistenta medicala s-a dovedit a fi infectata cu Covid-19, chiar in timpul serviciului, la Unitatea de Primiri Urgențe. Sambata a fost o zi de foc la Spitalul Județean de Urgența, dar nu din cauza numarului mare de bolnavi care sa fi apelat la serviciile medicale, ci a apariției primului caz confirmat de coronavirus.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

