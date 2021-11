Coronavirusul românesc: O nimica toată Sub 2.000 de cazuri noi și 121 de decese sunt anunțate in bilanțul provizoriu de coronavirus de duminica. 16 dintre acestea sunt anterioare. Conform datelor existente duminica la CNCCI, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.936 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. Cel mai probabil s-au efectuat puține teste. De asemenea, au fost raportate 121 decese, dintre care 16 anterioare. Informațiile vor fi detaliate in buletinul informativ de la ora 13.00. Incidența COVID-19 in București coboara sub 4 la mie Rata de incidența a cazurilor de coronavirus din București coboara duminica sub… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

