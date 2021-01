Imunologul francez Jean-Francois Delfraissy, consilierul stiintific principal al guvernului de la Paris, a tras un semnal de alarma, duminica, in privința gravitații situației create de apariția noilor tulpini de coronavirus. Intr-un interviu acordat BFM TV, citat de Agerpres, expertul francez a afirmat ca aparitia noilor mutatii ale coronavirusului SARS-CoV-2 detectate in Marea Britanie, Africa de […] The post Coronavirusul revine in forța. Noile tulpini pot readuce un lockdown general (imunolog francez) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…