Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate in Romania 321 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus – din 11.681 de teste prelucrate – și 16 decese la pacienți cu COVID-19. Potrivit GCS, pana miercuri in Romania au fost confirmate in total 24.826 cazuri…

- Ziarul Unirea FOTO: Bistra – polul fotbalului juvenil din Munții Apuseni in ultimul deceniu | Tiberiu Boca, antrenorul care a revitalizat “sportul rege” in comuna Comuna Bistra este una emblematica pentru zona Munților Apuseni, fiind considerata cea mai mare din Romania și printre cele mai intinse din…

- ​Drumul spre marea performanța este pavat cu sudoare, durere și multa disciplina. Pe lânga toate acestea, lupta cu demonii interiori da, de multe ori, masura valorii. Simona Halep și-a împlinit visul carierei pe zgura fierbine de la Paris, iar acum vorbește deschis despre ceea ce o motiveaza…

- Stroe a mentionat ca primele sporturi care isi vor putea relua antrenamentele sunt cele individuale. "Dupa data de 15 mai, activitatea sportiva va putea reincepe gradual. Pentru inceput se vor relaxa masurile restrictive pentru sporturile individuale in aer liber si pentru antrenamentele sportivilor…

- Portugalia va ridica treptat incepand din luna mai restrictiile impuse pentru a combate pandemia de coronavirus, a anuntat sambata premierul portughez Antonio Costa, informeaza dpa, potrivit AGERPRES.Costa a declarat pentru cotidianul Expresso ca noile reguli vor fi anuntate pe 30 aprilie.…

- Premierul Ludovic Orban a decarat, joi seara, ca varful epidemiei de coronavirus este estimat, in acest moment, in perioada 1-5 mai, dar prognozele nu sunt 100% sigure. Orban a afirmat ca, si dupa ce va trece varful pandemiei, masurile restrictive vor fi pastrate

- Omul de afaceri Valeriu Iftime, finanțatorul lui FC Botoșani, considera ca lumea va trece printr-o perioada dificila din punct de vedere economic, dupa ce pandemia de coronavirus va trece. Cine e „Speedy Gonzales” al Ligii 1 » Dan Nistor nu a putut sa ghiceasca „Daca nu suntem atenti, o sa avem o pandemie…

- Numarul accidentelor rutiere a scazut, in Romania, cu 72%, in ultima saptamana, dupa ce au fost impuse restricții in trafic odata cu starea de urgența. Toate infracțiunile sunt, de fapt, in scadere,...