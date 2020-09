Coronavirusul pune umărul la demolarea pieței de contrabandă cu țigarete Țigaretele sunt cele mai traficate produse la granițele țari, dar ultimele date ale companiei de cercetare Novel Research arata o scadere, de la 12 la 8% a ponderii pieței negre a tutunului in total consum, in primele opt luni din acest an. O foarte buna explicație a cifrelor in scadere, pe primele opt luni ale anului in curs, comparativ cu inceputul anului, este pandemia care a impus restricții de circulație in urma instituirii starilor de urgența și de alerta. In majoritatea regiunilor țarii nivelul comerțului ilicit cu țigarete a scazut, doar in centrul țarii contrabanda crește cu 1,5 p.p.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

