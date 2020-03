Stiri pe aceeasi tema

- Republica Ceha va inchide granitele pentru calatorii care vin din tari cum sunt Franta, Germania, Austria si Marea Britanie si va interzice de asemenea intrarea cetatenilor straini venind din alte tari de risc pentru a limita raspandirea noului coronavirus Covid-19, a anuntat joi premierul ceh Andrej…

- In randul statelor membre ale Uniunii Europene, femeile reprezentau in 2019 peste o treime dintre directorii executivi in cele mai mari companii cotate la bursa in Romania (34%), Estonia (33%), Lituania (30%) si Letonia (29%), arata datele publicate vineri de Oficiul de Statistica al UE (Eurostat),…

- Douasprezece state membre ale Uniunii Europene solicita Comisiei Europene sa accelereze procesul de stabilire a unor noi tinte climatice pentru 2030, mai ambitioase, in perspectiva summitului mondial privind clima din luna noiembrie, transmite marti Reuters. Executivul comunitar si-a propus…

- Noul Parchetul European (EPPO) va avea sediul la Luxemburg. In cadrul acestuia vor coopera 20 de state membre prin procedura de cooperare consolidata, care a fost lansata pe 3 aprilie 2017, relateaza Agerpres. Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Cehia, Estonia, Germania, Grecia, Spania, Finlanda,…

- Un artist plastic nascut la Moscova si crescut in Bucuresti a cucerit lumea cu obiectele care ii ies din maini. Lucrarile Lenei Cerepennicova, de 57 de ani, se regasesc in colectii particulare, expozitii, resedinte private si sedii publice din: SUA, Germania, Australia, Romania, Olanda, Cehia, Marea…

- Parlamentul European (PE) a dat publicitații un document in care iși propune sa raspunda la intrebarea „De ce in Uniunea Europeana femeile caștiga mai puțin decat barbații?“. Astfel, potrivit PE, femeile care lucreaza in UE caștiga in medie cu 16% mai puțin decat barbații. In UE diferența de salarii…

- In cazul in care cota standard de TVA s-ar reduce de la 19% la 16%, atunci am avea cel mai mic nivel al acestei taxe din intreaga Uniune Europeana. Propunerea legislativa a primit, marti, aviz favorabil in Comisia de Buget-Finante a Camerei Deputatilor. Practic, proiectul aduce modificari…

- Utilizarea datelor mobile în timpul calatoriilor în UE a crescut de zece ori fața de anul precedent introducerii în iunie 2017 a roamingului la tarifele de pe piața naționala, așa numitul Regulament UE "Roaming la tarife ca acasa", arata cele mai recente date ale Comisiei…