Stiri pe aceeasi tema

- O familie care a ramas cu mașina blocata in șanț, cu mașina de teren, in apropiere de Domeniul Schiabil Șureanu, a fost salvata de jandarmii montani din Alba. Incidentul s-a petrecut duminica seara. Potrivit Jandarmeriei Alba, este vorba despre un copil de 9 ani, parinții acestuia și inca o persoana,…

- Toata lumea este speriata de virusul din China, care pare ca nu se mai opreste din a face ravagii in intreaga lume. Este incredibil cum au ajuns sa se imbrace oamenii din aeroport, de frica sa nu contacteze coronavirus!

- Hong Kong va intrerupe toate legaturile de transport terestru cu China continentala de teama coronavirus. Numarul morților din cauza virusului a trecut de 100 cu peste 4.500 de persoane infectate informeaza bbc. De joi, trenurile de mare viteza și feriboturile care leaga China de Hong Kong vor fi suspendate,…

- O echipa de cercetatori chinezi susține ca la origine noului coronavirus ar sta consumul de carne de șarpe, noteaza news.roIntr-un articol publicat in Journal of Medical Virology este indicat ca majoritatea pacientilor infectati cu 2019‐nCoV au avut contact cu animale in piata Huanan din Wuhan,…

- Un tanar de 21 de ani este cercetat pentru furt calificat dupa ce a patruns in locuinta unei batrane din localitatea braileana Ramnicelu si i-a subtilizat sistemul audio. Hotul a fost prins dupa doua zile.

- Suma pe care Primaria trebuie sa o plateasca se ridica la 56.750 de euro, dar decizia nu este definitiva. Totul pleaca de la evacuarea dintr-un imobil cu risc seismic a unei persoane (fost chirias) careia Primaria ii vanduse cateva incaperi din cladirea ruinata.

- Purtatoarea de cuvant a IPJ Giurgiu, Emanuela Sarbu, a declarat luni, presei, ca politistii efectueaza cercetari dupa ce un barbat in varsta de 58 de ani din localitatea Bolintin Deal, judetul Giurgiu, a fost gasit decedat la locuinta lui, potrivit Agerpres. "Mai multi locuitori din localitatea Bolintin…

- Activitatile desfasurate de politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au dus la identificarea si retinerea unui tanar, cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de violenta in familie, talharie si nerespectarea ordinului de protectie provizoriu. In fapt, la data de 07 noiembrie a.c.,…