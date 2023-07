Coronavirusul pisicilor: Mii de feline au murit deja în două țări europene - Pericol de extindere Mii de pisici au pierit in Cipru din cauza unei tulpini mai virulente a coronavirusului felin , ceea ce a alertat experții cu privire la o boala grava care afecteaza aceste animale. In paralel, in Polonia, zeci de pisici au murit din cauza gripei aviare. Ingrijorarea crește in randul specialiștilor in domeniu cu privire la posibilitatea ca aceste cazuri sa indice un risc crescut pentru oameni, mai ales avand in vedere ca multe persoane dețin pisici ca animale de companie acasa, conform informațiilor oferite de The Guardian.Focarul din Cipru și virusul felinFocarul din Cipru implica o tulpina de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

