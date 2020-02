Coronavirusul paralizeaza turismul in Europa Dupa izbucnirea epidemiei de Covid-19 in nordul Italiei, Guvernul de la Roma se asteapta la pierderi economice masive. Turismul este responsabil pentru 13% din PIB in Italia.



Germania a anuntat trei noi cazuri de infectare cu coronavirus: doua in landurile Renania de Nord-Vestfalia (NRW) si unul in Baden-Wurttemberg. In NRW este vorba de un cuplu casatorit (sotul de 47 de ani si sotia de 46) si nu se stie de unde a luat barbatul virusul, in timp ce in Baden-Wurttemberg ar fi vorba de o persoana revenita recent de la Milano.



Autoritatile germane vorbesc acum despre o "situatie…

Sursa articol: business24.ro

