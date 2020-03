Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta medicala din Italia care se ocupa de bolnavii de coronavirus s-a sinucis, anunța publicația La Repubblica. Femeia, in varsta de 49 de ani, lucra la un spital din Veneția. Femeia lucra in unitatea de terapie intensiva la spitalul Jesolo, care in urma cu cateva zile a fost transformat in spital…

- Circa 8,3% dintre persoanele infectate cu coronavirus in Italia sunt cadre medicale, procent dublu fata de cel inregistrat in China, arata un studiu al fundatiei Gimbe realizat pe baza datelor Institutului Superior de Sanatate din Italia, consemneaza miercuri agentia EFE. Presedintele Federatiei…

- Cu toate acestea, pe fondul absenței turiștilor și datorita reducerii traficului, canalele Veneției s-au curațat, iar apa, dupa multa vreme, este limpede. Asistenta romanca din Italia: "Se moare pe capete!" Asistenta romanca, in varsta de 49 de ani, lucreaza la un spital din provincia…

- Care sunt gelurile dezinfectante din comerț care omoara coronavirusul. Raed Arafat a facut anunțul! Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat spune ca gelurile dezinfectante din comert pot distruge coronavirusul Covid-19. „Spalatul pe maini 20 de secunde cel puțin, dupa care daca…

- Un medic din Italia care se confrunta cu cazuri de coronavirus a facut dezvaluiri infioratoare, descriind situația disperata in care se gasește sistemul sanitar din aceasta țara, din cauza crizei generate de Covid-19. El a explicat cum sunt aleși pacienții care sa fie tratați cu prioritate.

- A fost confirmat și cel de al 12-lea caz de infecție cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel național și primul din București. Este vorba despre un barbat in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie 2020, dintr-o zona neafectata. Barbatul s-a prezentat seara trecuta…

- Epidemia de cornavirus perturba grav si Cupa Italiei, ambele semifinale fiind amanate. Mai mult, pana la 31 martie nu vor mai avea loc evenimente sportive decat cu portile inchise. Cele 27 de noi decese inregistrate marti i-au speriat pe italieni. Amenintarea extinderii epidemiei Covid-19 i-a facut…