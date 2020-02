Stiri pe aceeasi tema

- Noul tip de coronavirus a provocat o isterie in masa la nivel global. Frontiere inchise, magazine golite, oameni panicati. Si Moldova este sub cod galben de alerta, iar autoritatile statului ne asigura ca monitorizeaza situatia si au totul sub control.

- In ultimele 24 de ore, peste 35 de mii de persoane au traversat hotarul Republicii Moldova. Mai mult de jumatate dintre calatori au revenit in tara. Potrivit Poliției de Frontiera, cele mai solicitate puncte de trecere sunt Leușeni, Aeroportul International Chișinau si Sculeni.

- Prof. dr. Streinu-Cercel despre eficienta mastilor de protecție: in maximum 2 ore isi pierde utilitatea! Managerul Institutului Matei Balș, Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, a explicat cum trebuie folosite corect mastile de protectie si care este eficiența acestora. „Noi avem un nas, o gura și avem și…

- Italia este epicentrul coronavirusului , dar ramane locul care da tendinta in moda, fie ca e vorba doar de banalele masti de protectie. Casa de moda Fendi, care are deja 95 de ani de existenta, a scos astfel pe piata o masca impotriva virusului ucigas si al carei pret este de 190 de euro. Mastile…

- Farmaciile din Baia Mare au ramas fara masti de protectie. Un farmacist a declarat pentru ZiarMM.ro ca: “5.000 de masti s-au vandut in weekendul trecut; in decurs de doua zile.” Nici depozitul, de unde se aprovizioneaza farmaciile, nu mai are acest produs. Preturile au variat de la o farmacie la alta,…

- Coronavirusul a inceput sa faca victime si in lumea sportului, b1.ro.Unul dintre cei mai cunoscuti bodybuilderi din China, Qiu Jun, a fost rapus de virusul ucigas, dupa ce a refuzat sa poarte masca și a continuat sa mearga la sala pentru a face exerciții, in ciuda apelurilor

