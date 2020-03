Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a stabilit calendarul si metodologia inscrierii copiilor in clasa pregatitoare. Prima etapa de inscriere in invatamantul primar – clasa pregatitoare – este cuprinsa intre 4 si 23 martie, iar cea de-a doua – intre 23 si 30 aprilie, potrivit ordinului de ministru privind aprobarea…

- 9 copii din Dabuleni și alți 17 din comuna Daneți, județul Dolj, au acuzat stari de greața, voma și iritații ale cailor respiratorii, in timp ce se aflau la școala, a scris Libertatea. Potrivit primelor informații, se pare ca elevii au fost intoxicați cu substanțe de dezinsecție folosite in școala dupa…

- Inscrierile in clasa pregatitoare vor fi in luna martie, conform proiectului de metodologie si calendarului publicate de Ministerul Educatiei Nationale. Inscrierile se vor derula dupa noi reguli. De exemplu, inspectoratul scolar poate schimba circumscriptiile in cazul scolilor care nu ar putea cuprinde…

- 20 de copii si invațatoarea lor de la o scoala din orasul Bragadiru au ajuns la spital, dupa ce școala a fost igienizata. Parinții copiilor au fost chemați in cursul zilei de profesori sa vina sa-i ia pe cei mici, dupa ce copiii s-au plans ca se simt rau, ca ii ustura ochii și au dureri abdominale.…

- Mai mulți elevi ai Școlii 133, din Sectorul 4 al Capitalei, au fost evacuați din sala de clasa, dupa ce au simțit un disconfort respirator. Anterior, in cursul zilei de marți, clasa fusese igienizata, ca urmare a apariției unor cazuri de gripa.Elevii erau in clasa a VIII-a și au fost evacuați…

- O familie din Bucuresti cere daune morale de 15.000 de euro Scolii 181 din Capitala dupa ce fiul lor a fost agresat chiar in timpul orelor de curs. Urmare a altercatiei, copilul de 11 ani a necesitat internare si, de frica, nu s-a mai dus la scoala. Parintii acuza scoala de indiferenta, dupa ce, potrivit…

- Școala de fotbal Milan Academy, aflata sub egida clubului italian AC Milan, este una dintre putinele școli de fotbal din țara care antreneaza la standarde europene. 2019 a fost un an de succes, care s-a remarcat, in primul rand, prin creșterea numarului de copii inscrisi la academie. Mai mult decat…