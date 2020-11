Stiri pe aceeasi tema

- Apa de gura ar putea neutraliza noul coronavirus prezent in saliva in 30 de secunde, potrivit unui studiu al cercetatorilor de la Universitatea Cardiff din Marea Britanie. Oamenii de stiinta subliniaza ca acest rezultat nu inseamna ca apa de gura poate functiona ca un remediu impotriva COVID-19, dar…

- Un studiu deomstreaza modurile ciudate prin care noul virus poate afecta creierul. Specialiștii vorbesc de afecțiuni neurologice deosebit de grave. Delirul este cea mai recenta afecțiune care trebuie evidențiata ca simptom cheie. Noile dovezi emergente sugereaza ca virusul poate afecta creierul. Noul…

- Ultimele studii realizate de mai mulți oameni de știința din Chicago arata ca virusul SARS-CoV-2 poate afecta creierul uman, noteaza The Telegraph. Mai mulți pacienți care s-au infectat și au facut forme grave de Covid-19 au avut ulterior tulburari neurologice.

- Noul simptom semnalat in randul unor pacienți COVID trebuie depistat rapid, pentru a fi tratat cu cat mai mult succes, avertizeaza experții britanici citați de The Guardian.Coronavirusul afecteaza organismul uman in numeroase feluri, provocand pierderea temporara a gustului sau a mirosului, probleme…

- Un nou studiu arata faptul ca noul coronavirus ar putea sa se multiplice in interiorul creierului. Specialiștii au descoperit și care sunt simptomele infectarii acestui organ cu virusul ucigaș din China.

- Coronavirusul poate ramine in nasul și gitul copiilor timp de saptamini intregi, chiar daca nu prezinta niciun simptom, ceea ce ar putea explica modul in care se raspindește virusul, arata un studiu facut in Coreea de Sud, potrivit CNN și digi24.ro. „In acest studiu, infecțiile „invizibile” in rindul…

- Coronavirusul poate infecta pe oricine, tanar sau batran, dar in cazul barbaților in varsta riscul sa se imbolnaveasca grav și sa moara este de doua ori mai mare decat in cazul femeilor de aceeași varsta, arata un studiu citat de New York Times.

- Specialiștii britanici vin cu o noua ipoteza șoc! In timp ce școlile au fost inchise și ar putea ramane așa și in toamna, tocmai pentru a-i proteja pe copii, un nou studiu arata ca exista șanse mai mari ca elevii sa ia boala de acasa.