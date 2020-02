Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Kianouche Jahanpour, a anuntat sapte noi decese fata de ziua precedenta.

Jahanpour a anuntat alte 106 contaminari, majoritatea in regiunea Teheranului si in Gilan (nord), reprezentand cele mai multe cazuri inregistrate intr-o zi de la recunoasterea oficiala a infectiei in Iran, pe 19 februarie. In total, au fost comunicate 245 de persoane infectate cu Covid-19 in Iran.

In acea zi, potrivit lui Jahanpour, "bilantul total a ajuns la 245 de persoane infectate, dintre care 26 de morti".

Purtatorul de cuvant a afirmat ca 106…