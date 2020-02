Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile de la Liceul Tehnologic Energetic din Campina cursurile au fost suspendate, dupa ce o eleva de 19 ani a fost dusa la spital cu suspiciune de coronavirus.Scoala a fost inchisa pentru o dezinfectie generala, dupa ce o eleva de 19 ani a fost internata cu suspiciune de coronavirus la Spitalul…

- Filmarile la cel de-l șaptelea film din seria „Misiune imposibila”, ce urmau sa aiba loc in Veneția, Italia, au fost sistate din cauza epidemiei de coronavirus din aceasta țara, scrie Bloomberg, conform Mediafax.Filmarile din Italia ar fi trebuit sa inceapa pe data de 20 februarie și sa se…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii a facut apel, luni, ca lumea sa se pregateasca pentru "o eventuala pandemie" cu noul coronavirus, caracterizand drept "foarte preocupanta (...) cresterea brusca" de noi cazuri in Italia, Coreea de Sud si in Iran, potrivit AFP.

- Directorul general al OMS a cerut luni lumii sa se pregateasca pentru o "eventuala pandemie" generata de noul coronavirus, apreciind drept "foarte preocupanta (...) creșterea brusca" de noi cazuri în Italia, Coreea de Sud și Iran, scrie AFP."Trebuie sa ne concentram…

- Universitatea Vasile Goldis din Arad cere ministerului educatiei suspendarea cursurilor pentru 14 zile. Masura se impune in conditiile in care aici invata foarte multi studenti din Italia, tara in care s-a declansat epidemie de coronavirus. Oficialii universitatii spun ca se incearca astfel limitarea…

- O femeie de 40 de ani din Buzau este suspecta de coronavirus. Aceasta a ajuns in țara dintr-o zona din Italia, aflata in carantina, iar in microbuz ar fi primit vestea telefonic ca cea cu care a lucrat acolo a fost diagnosticata cu coronavirus. Femeia a fost preluata și dusa la secția de boli infecțioase…

- Coronavirusul s-a extins și la Milano, al doilea mare oraș din Italia, dar și la Torino. Conform medicilor, 60 de infecții au fost raportate in Peninsula. Doi pacienți au murit, scrie observator.tv.