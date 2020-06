Stiri pe aceeasi tema

Medicul spune ca noile cazuri care au fost internate zilele acestea sunt consecinta relaxarii. "Ne-am relaxat. Toata lumea e fericita. Unii cred ca boala asta nici nu a existat vreodata. Ei bine, exista. Și e din ce in ce mai multa......Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr.…

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a inaugurat un spital special pentru coronavirus, in Capitala. Este vorba despre o secție extrena a Spitalului "Victor Babeș", care va putea primi 500 de bolnavi și este dotat inclusiv cu zona special amenajata pentru odihna medicilor.

Gabriela Firea a verificat miercuri modul in care sunt primiti angajatii din spitale intr-una dintre unitatile temporare de cazare. Este vorba despre hotelul unde este cazat personalul medical de la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes". Aici sunt puse la dispozitie…

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca in Bucuresti peste 500 de cadre medicale sunt cazate in spatiile puse la dispozitie temporar de PMB, iar in masura in care vor exista noi solicitari din partea spitalelor, Municipalitatea este pregatita sa creasca imediat capacitatea de cazare.…

Un numar de 25 de angajati ai Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr.Victor Babes" sunt pozitivi pentru SARS-CoV-2, informeaza Agerpres. „In aceste zile, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale 'Dr.Victor Babes' din Bucuresti, unitate medicala de prima linie in lupta pentru…

Șapte cadre medicale de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș", din București, au fost confirmate cu noul coronavirus, a anunțat, miercuri, Administrația Spitalelor și...

Sapte cadre medicale de la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes" din Bucuresti au fost confirmate cu coronavirus, fiind internate in unitatea medicala, chiar daca nu au simptome de boala.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunța achiziționarea de catre municipalitate a patru aparate care vor prelucra testele pentru coronavirus. Odata cu aceasta achiziție, capacitatea de testare va crește cu 900 de teste pe zi.