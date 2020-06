Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Sanatate din China a informat ca numarul noilor cazuri de SARS-CoV-2 detectate luni a fost de 19, dintre care sapte au fost diagnosticate la Beijing, unde, in ultimele saptamani, a fost semnalat un nou focar de coronavirus, relateaza Agerpres, care citeaza EFE.Cele 19 cazuri noi…

- Comisia Nationala de Sanatate din China a informat ca numarul noilor cazuri de SARS-CoV-2 detectate luni a fost de 19, dintre care sapte au fost diagnosticate la Beijing, unde, in ultimele saptamani, a fost semnalat un nou focar de coronavirus, relateaza marti EFE.Nu doar la Beijing s-au inregistrat…

- Comisia Nationala de Sanatate din China a raportat marti 40 noi cazuri de COVID-19 detectate luni, opt provenite din exterior si 32 la nivel local, dintre care 27 inregistrate la Beijing, dupa aparitia unui focar de coronavirus in principala piata a capitalei chineze, relateaza EFE.Autoritatile…

- Comisia Nationala de Sanatate a Chinei a anuntat 14 noi cazuri de coronavirus, cel mai mare numar inregistrat din 28 aprilie, inclusiv un caz in Wuhan, unde nu mai fusese confirmata o imbolnavire de mai mult de o luna, potrivit news.ro.Dupa ce joi China calificase toate regiunile ca fiind…

- Coronavirusul este aproape eradicat in China. Autoritatile sanitare chineze au anuntat joi ca au inregistrat doua noi contaminari cu noul coronavirus. Miercuri, chinezii spuneau ca nu au inregistrat niciun nou deces din cauza covid-19 in China continentala, unde a aparut maladia, la sfarsitul anului…

- Autoritatile sanitare chineze au informat marti ca in tara exista inca 395 de cazuri ”active” confirmate cu coronavirusul SARS-CoV-2 si 29 de pacienti in stare grava, cel mai scazut bilant din luna ianuarie, relateaza EFE, citata de Agerpres. Bilantul s-a redus drastic in ultimele 24 de ore, potrivit…

- China a raportat 108 noi cazuri zilnice de Covid-19, cele mai multe din ultimele cinci saptamani. Autoritațile chineze au transmis ca 98 de cazuri sunt "importate", iar 61 de pacienți sunt asimptomatici, scrie News.ro Autoritatile chineze au raportat, pentru duminica, 108 cazuri noi de infectare cu…

- Comisia Nationala de Sanatate a inceput pe 25 ianuarie sa raporteze zilnic numarul de cazuri noi inregistrate si numarul de decese. Pe parcursul ultimelor doua saptamani, bilantul deceselor zilnice a oscilat intre 1 si 7. Din cele 55 de decese raportate in decurs de 14 zile in China, 51 au fost inregistrate…