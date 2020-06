Coronavirusul, învins de știință. Japonezii au inventat un material textil care distruge viruși, microbi și bacterii Denumita "PIECLEX", noua tesatura are numeroase intrebuintari, de la articole vestimentare capabile sa distruga mirosurile corporale, la echipamente de protectie precum masti sanitare, atat de populare in perioada actuala, marcata de pandemia de COVID-19. Electricitatea este produsa prin intinderea si contractia tesaturii, mai ales in timpul miscarilor realizate in mod obisnuit de o persoana, in cantitati atat de mici incat ele nu pot fi simtite de catre purtator, dar totusi suficiente pentru "a arde" bacteriile, microbii si virusurile care s-ar afla deasupra sau in interiorul tesaturii, au explicat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

