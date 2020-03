Stiri pe aceeasi tema

- Activitatile care implica mai mult de 1.000 de persoane sunt interzise incepand de duminica, a anuntat secretarul de stat Raed Arafat, care a precizat ca au fost stabilite si criteriile pe baza carora poate fi decisa suspendarea cursurilor, ca... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Epidemia de coronavirus se extinde in Europa și in Coreea de Sud, cu viteza naucitoare. Sunt aproape o suta de mii de cazuri confirmate in toata lumea și 3.200 de decese. Cei doi romani internați in Japonia s-au vindecat și vor reveni acasa.

- Guvernul italian a decis, miercuri, sa inchida toate școlile și universitațile din țara pana la jumatatea lunii martie, din cauza epidemiei de coronavirus. Italia este cea mai afectata țara din Europa de...

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a cerut joi tuturor gradinitelor, scolilor elementare si liceelor la nivel national sa inchida incepand de luni pana dupa vacanta de primavara a elevilor, care de obicei se incheie la inceputul lunii aprilie. „S-au facut eforturi pentru a preveni raspandirea infectiei…

- Norvegianul Ole Einar Bjoerndalen, antrenorul lotului de biatlon al Chinei, a dezvaluit ca sportivii sai sunt nevoiti sa ramana in Europa pana in luna mai sau iunie, din cauza epidemiei de coronavirus, relateaza DPA. ''Sportivii se afla in Europa din luna octombrie si mi-e teama ca ei vor mai ramane…

- Intre timp, au aparut și amanuntele mult așteptate de la ultimul meci din al doilea stagiu de pregatire și jocuri din Turcia, cel de la Belek, al Petrolului – vremea ploioasa impiedicand disputarea tuturor testelor pe suprafețele de joc de la Side – cu Metaloglobus. Reamintesc ca amicalul s-a incheiat…

- Florin Hozoc, directorul firmei Besmax Pharma Distribution, care importa imunoglobulina in Romania, scrie, intr-o postare pe Facebook ca Romania risca sa ramana fara imunoglobulina din cauza situatiei din China. Acesta sustine ca responsabilii din Romania nici macar nu sunt constienta de aceasta…

- Bulgaria a anuntat luni ca a ajuns la un acord cu gigantul rus Gazprom, care furnizeaza cea mai mare parte a gazului natural consumat in aceasta tara, ca din ianuarie acesta sa fie livrat prin noua conducta TurkStream, care trece prin Marea Neagra si iese in Turcia, ocolind astfel Ucraina si Romania.…