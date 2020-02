Coronavirusul în Italia, de la blocarea zborurilor la carantină: greșelile făcute și lucruri de evitat Începând cu data de 30 ianuarie, Italia a luat masuri de precauție pentru a limita traficul de pasageri și pentru a opri raspândirea Covid-19. Numai ca aceste masuri nu au fost suficiente. Igienistul: &"Oricum, s-a întârziat aparitia infecției&". Epidemiologul: &"Eficacitatea masurilor nu a fost dovedita întotdeauna&", scrie Il Corriere della Serra, citat de Rador.

Blocarea zborurilor directe dinspre China: aceasta a fost prima masura luata de guvernul italian pentru a combate epidemia cu noul virus Covid-19. Însa nu a fost suficient. Și acum ne întrebam… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

