Premierul Boiko Borisov a lansat un apel catre populație prin care cere "sa arate ca sunt o națiune disciplinata, ca nu ne sperie de nimic și ca putem colabora pentru a depași acest flagel” și a dispus miniștrilor sa fie disponibili 24 de ore și sa ofere un exemplu personal privind respectarea masurilor pentru coronavirus, scrie Dnevnik, preluat de Rador.

Bulgaria are in total 7.000 de teste de coronavirus, mai exact 4.000 de teste noi platite si alte 3.000 in stoc. Personalul din fiecare district va indica rezervele de paturi pe care le poate oferi fiecare spital.

