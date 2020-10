Coronavirusul împlinește visul capitalist al unei populații controlate și militarizate De acasa la serviciu și de la serviciu acasa Și Guvernul spaniol urmeaza sa puna in aplicare o curfewweb in zilele urmatoare care, adaugata la restricțiile deja aprobate in toate comunitațile autonome, va elimina libertatea de mișcare deja diminuata in trei cazuri: munca, studii sau documente. Absența lecturilor critice cu privire la informațiile existente cu privire la pandemie și acceptarea contului oficial are puține precedente in stanga spaniola. Originea militara a termenului Așa-numita curfew este o instituție de natura militara, adoptata in general in teatrele de razboi sau excepționalitate… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunitațile de romi din Bulgaria au fost stropite cu dezinfectant de avioane folosite in agricultura pentru a impraștia insecticide, in contextul in care numarul cazurilor de imbolnaviri cu noul coronavirus a crescut in aceasta țara. In Slovacia, satele locuite de romi au fost singurele in care testele…

- Virusologul Margarita del Val, sefa Consiliului National de Cercetare Spaniol, spune ca vom trece peste pandemie in cativa ani, insa nu trebuie sa ne asteptam ca va fi ca o cursa sprint de 100 de metri, potrivit Mediafax. Aceasta atrage atentia ca vom purta masca multi ani de acum inainte. Spania este…

- Țarile din Europa de Est sunt sceptice cu privire la ținta propusa de CE de reducere a emisiilor poluante. De ce se opun Polonia, Cehia si Ungaria Polonia, Cehia si Ungaria si-au exprimat scepticismul, inaintea discutiilor programate miercuri, cu privire la noua tinta anuntata de Comisia Europeana privind…

- Guvernul de stanga spaniol a adoptat marti un proiect de lege destinat sa repare prejudiciile suferite de victimele Razboiului Civil si ale dictaturii generalului Franco, in special prin finantare publica a exhumarilor in gropile comune pentru identificarea persoanelor disparute fortat, relateaza…

- Guvernul grec va construi un centru permanent pentru primirea migrantilor pe insula Lesbos. Asta dupa ce mii de oameni au ramas sub cerul liber in urma incendierii taberei Moria. Localnicii ar vrea sa scape de refugiati, iar cei din urma si-a dori sa mearga in Europa.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, dupa ce in Parlament a fost citita moțiunea de cenzura „Guvernul PNL - De la Pandemie la pande-mita generalizata”, ca este „o colecție de minciuni și date falsificate”. Orban a anunțat ca va sesiza Curtea Constituționala.

- Guvernul ceh a anuntat luni, 17 august, ca purtarea mastii sanitare de protectie va fi din nou obligatorie de la 1 septembrie in mijloacele de transport public si in mai multe spatii inchise. Decizia a fost luata in urma inmultirii cazurilor de infectare cu coronavirus, transmite agenția Reuters, citata…

- In timp ce multi romani se revolta pentru ca sunt obligati sa poarte masca de protectie in aer liber, in zonele aglomerate, belgienii nu au nicio problema cu respectarea regulilor! Guvernul le-a spus sa o poarte din clipa in care ies din casa, atunci asta fac. Nu au o problema cu masca nici macar atunci…