Coronavirusul impinge industria hoteliera din Grecia in pragul falimentului Sectorul turismului, un sector cheie pentru economia Greciei, risca sa se confrunte cu pierderi catastrofale din cauza pandemiei de Covid-19, a avertizat luni Federatia hotelierilor greci, transmite DPA.



Potrivit rezultatelor unui sondaj derulat la inceputul acestei luni, 65% dintre hotelierii greci cred ca falimentul afacerilor lor este fie "probabil" fie "cel mai probabil". In acelasi timp, marea majoritate a hotelierilor greci, 95%, se asteapta la o scadere uriasa a semnificativa a veniturilor lor, in medie cu 56,3%. In total, studiul realizat de Institutul de cercetari in turism… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

