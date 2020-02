Stiri pe aceeasi tema

- Un spital improvizat, construit in zece zile - o realizare in toiul epidemiei -, isi primeste primele grupuri de pacienti la Wuhan, cu ambitia de a relaxa celelalte institutii supraaglomerate din orasul in care a aparut noul coronavirus, relateaza AFP.

- Armata chineza va trimite 1.400 de cadre medicale ale fortelor armate pentru a trata pacientii la noul spital construit in orasul Wuhan, focarul epidemiei de coronavirus, a informat duminica agentia de presa chineza Xinhua, relateaza dpa, preluata Agerpres.

- ”Coronavirusul a aparut in orasul Wuhan, dar s-a extins rapid in regiunea Asiei de Est. Situatia a inceput in perioada Anului Nou Lunar, cand numarul de persoane care calatoresc este ridicat, fapt ce a facilitat extinderea mai rapida a virusului si pe o arie geografica mai ampla. Astfel, cazuri confirmate…

- In ultima perioada, starea de spirit a investitorilor a fost afectata de epidemia izbucnita in China, iar din punct de vedere economic, aceasta ar putea avea efecte negative semnificative asupra economiilor din regiunea est-asiatica, arata o analiza a casei de brokeraj XTB, potrivit news.ro.”Coronavirusul…

- Coronavirusul face ravagii in lume, iar cateva mii de oameni contaminati in doar o saptamana confirma ca omenirea nu e pregatita sa-i faca fata, chiar daca traim in secolul 21. Infectia s-a raspandit din China.

- Orasul Wuhan din China, centrul unui focar de coronavirus nou, va construi al doilea spital dedicat tratarii pacientilor infectati cu acesta, relateaza Reuters care citeaza People's Daily, potrivit Agerpres.

- UPDATE – Autoritatile chineze au decis sa construiasca un al doilea spital, de 1300 de locuri, pentru a trata cazurile de coronavirus in epicentrul epidemiei, Wuhan. Un prim spital cu 1000 de paturi este deja in constructie in acest oras de 11 milioane de locuitori, care se afla in carantina. Si Hong…

- Misterioasa penumonie virala aparuta in centrul Chinei, al carei virus face parte din familia SARS, a facut a doua victima, au anuntat autoritatile sanitare, relateaza AFP potrivit news.roUn barbat in varsta de 69 de ani a murit miercuri la Wuhan, unde boala a fost descoperita luna trecuta…