- Guvernul lituanian a anuntat ca o femeie a fost izolata in spitalul din orasul Siauliai, luni, la intoarcerea in tara din Italia. De atunci este sub observatie si prezinta doar simptome usoare, fara temperatura crescuta in acest moment. Femeia, in varsta de 39 de ani, a participat la o conferinta cu…

- Numarul total de decese in China continentala (cu exceptia Hong Kongului si Macao) a crescut la 2.744 de la declansarea epidemiei in tara, in decembrie, potrivit Comisiei nationale pentru sanatate. In acelasi timp, in Europa, primul caz de imbolnavire cu coronavirus a fost confirmat in Norvegia,…

- Barbatul din Gorj depistat cu coronavirus locuia cu alte 7 persoane in casa Foto: Arhiva RRA. Un prim caz de coronavirus a fost confirmat în România, a anuntat ministrul Sanatatii, Victor Costache la o conferinta de presa la sediul Ministerului de Interne tinuta în…

- Coronavirusul se raspandeste in Europa. Primele cazuri au fost confirmate in Austria si Croatia. Iar in Italia, numarul cazurilor a ajuns la peste 280, in 20 de regiuni, iar virusul a ajuns pana in sud, in Sicilia. Lumea se afla in pragul unei pandemii, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii,…

- Coronavirusul este un "game changer", un eveniment care schimba datele în economia mondializarii, a afirmat marți, la Atena, ministrul francez al Economiei și Finanțelor, Bruno Le Maire, citat de AFP."Trebuie sa tragem învațamintele" și "din acest punct de…

- Probele recoltate de la tanara de 21 de ani, studenta a Universitatii „Constantin Brancusi” din Targu Jiu, care s-a intors sambata din Italia, iar luni a fost internata in sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta, au ajuns, marti dimineata, la Institutul ‘Matei Bals’ pentru analiza,…

- Unitatea medicala risca sa ramana fara medici la secție de Urgențe, dupa Ce Direcția de Sanatate Publica l-a amendat pe cel care s-a ocupat de un pacient suspect de infecție cu acest virus. Primul pacient care a ajuns la Institutul Matei Balș, fiind suspect ca ar fi contractat o infecție cu noul…

- Ministrul liberal al Sanatații a numit, ieri, trei liberali vranceni in Consiliul de Administrație (CA) al Spitalului Județean „Sf. Pantelimon” Focșani, unde ii inlocuiesc pe specialiștii Direcției de Sanatate Publica (DSP). Pe lista liberalilor cocoțați in CA-ul de la Spitalul Județean se afla Dragoș…