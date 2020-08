Stiri pe aceeasi tema

- De la declararea pandemiei, pana in prezent, situația cazurilor COVID-19 la nivelul celor 21 de servicii de tip rezidențial pentru copii și adulți din subordinea D.G.A.S.P.C.Argeș este urmatoarea: – 63 de angajați confirmați pozitiv cu virusul SARS-COV-2 (din care 42 pozitivi in prezent), din totalul…

- Foto arhiva Cele doua sindicate din Cadrul COS Targoviște au fost notificate ca se intenționeaza oprirea activitații și desființarea unui Post-ul E jale! Unul din cei mai mari angajatori din județ anunța concediere colectiva! 1.200 de oameni vor fi dați afara apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pandemia de coronavirus a ucis cel putin 539.620 de persoane in intreaga lume de cand biroul OMS in China a anuntat aparitia bolii COVID-19, la sfarsitul lunii decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale marti la 19:00 GMT.Citește și: BOMBA! Documente care atesta ca…

- ORDIN nr. 1.226 din 3 iulie 2020 privind modificarea Ordinului ministrului sanatații nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor in activitatea de testare in vederea depistarii infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unitați aflate in subordinea Ministerului Sanatații.

- Peste 120 de persoane, batrani si oameni ai strazii, de confesiuni diferite, sunt hraniti zilnic in cele doua centre sociale apartinand Protopopiatului Ortodox din Sighisoara, activitatea nefiind afectata in contextul pandemiei de coronavirus, a declarat, pentru Agerpres, protopopul Dan Ovidiu. ”La…

- Constantin Pentiuc are 82 de ani, este fost inginer si a avut ghinionul teribil sa se infecteze cu SARS-COV-2 in luna aprilie a acestui an. A stat internat in Spitalul Suceava timp de 16 zile. In timpul spitalizarii, trei dintre colegii sai de salon s-au stins din viata. Toti erau cu 30 de ani mai tineri…

- Potrivit datelor publicate de INS, este vorba despre doua femei și un barbat. Deces 1095 Femeie, 82 ani, județ Botoșani. Data confirmare: 06.05.2020. Data deces; 16.05.2020. Comorbiditați: Insuficiența renala cronica dializata. Deces 1096 Femeie, 80 ani, județ Iași. Data confirmare: 15.05.2020. Data…

- Romania inregistreaza aproximativ 10% din totalul deceselor cauzate de Covid-19 in randul persoanelor rezidente in centrele pentru varstnici si persoane cu dizabilitati, fata de procente semnificativ mai mari din alte tari, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (MMPS).Vezi…