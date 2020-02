Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va crea o zona de carantina in regiunea Tiumen (Siberia) pentru rusii evacuati din epicentrul epidemiei cu coronavirus in China, a declarat marti vicepremierul rus Tatiana Golikova, sefa Comandamentului operativ de lupta impotriva coronavirusului, citata de Interfax, TASS si Reuters. Potrivit…

- Doua persoane infectate cu coronavirus au fost confirmate pe teritoriul Federatiei Ruse, ambii cetateni din China. Despre asta a anuntat, seful sediului pentru prevenirea si raspandirea noilor infectii in Rusia, Tatiana Golikova, scrie presa rusa. "Serviciile Rospotrebnadzor din…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis vineri, la solicitarea MEDIAFAX, ca in prezent sunt in derulare proceduri pentru repatrierea a patru cetateni romani din provincia chineza Hubei, in contextul epidemiei coronavirusului."Cu referire la solicitarea dumneavoastra, MAE precizeaza…

- Epidemia de coronavirus a ajuns și in Rusia. Oficialii au confirmat azi doua cazuri de imbolnavire cu 2019-nCoV, scrie The Moscow Times. Rusia este a 21-a țara afectata de epidemia izbucnita in Wuhan.Vicepremierul rus Tatiana Golikova a facut anunțul. Cei doi pacienți, cetațeni chinezi, au fost bagați…

- Ministerul de Externe a transmis, joi, pentru MEDIAFAX, ca singurul roman care se afla in Wuhan și-a exprimat dorința de a se intoarce in Romania. Ambasada Romaniei la Beijing este in contact permanant și cu ceilalți doi cetațeni aflați in provincia Hubei.„Ambasada Romaniei la Beijing este…

- Doi moldoveni sunt blocati, in prezent, in orasul Wuhan, provincia Hubei din China, in care, in prezent, autoritațile chineze au restricționat accesul de intrare/ieșire. Despre aceasta ministerul de Externe a anuntat printr-un comunicat de presa.

