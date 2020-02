Coronavirusul din China: Sute de companii incep sa resimta impactul epidemiei. Efectul se propaga in toata lumea

Stiri pe aceeasi tema

- Electrolux a anuntat ca epidemia poate avea un impact material, daca furnizorii sai din China vor fi afectati in continuare, si ca pune in aplicare planuri de urgenta H&M a anuntat ca inchiderea a circa 45 de magazine in China i-a afectat vanzarile in ianuarie. Compania a aratat ca se aprovizioneaza…

- Facebook Inc. a anuntat joi ca va elimina de pe platforma sa toate dezinformarile despre coronavirusul din China, care se raspandeste cu rapiditate in lume, printr-o decizie considerata o rara indepartare fata de linia sa obisnuita de gestionare a continuturilor legate de sanatate, dupa ce Organizatia…

- Sute de sud-coreeni nervoși l-au atacat cu oua și invective pe ministrul de Interne, dupa ce autoritațile au anunțat ca vor aduce sute de cetațeni din Wuhan pentru a fi plasați in carantina, scrie Reuters.Coreea de Sud a confirmat joi al cincilea și al șaselea caz de infecție cu coronavirus, inclusiv…

- Teritoriul chinez Macao a devenit aproape un oras fantoma, intr-o perioada care de obicei este cea mai aglomerata din an pentru cel mai mare centru de cazinouri din lume, in urma masurilor autoritatilor de a tine sub control virusul, Starbucks a inchis jumatate din restaurantele din China, in timp ce…

- Indicii bursieri au scazut luni, la nivel mondial, iar preturile activelor considerate sigure, precum yenul japonez si titlurile Trezoreriei americane, au crescut, investitorii fiind ingrijorati de posibilul impact economic al epidemiei din China, transmite Reuters.

- In ultima perioada, starea de spirit a investitorilor a fost afectata de epidemia izbucnita in China, iar din punct de vedere economic, aceasta ar putea avea efecte negative semnificative asupra economiilor din regiunea est-asiatica, arata o analiza a casei de brokeraj XTB, potrivit news.ro.”Coronavirusul…

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a atins 2.744 de cazuri confirmate in toata tara dupa descoperirea a 769 de noi cazuri, a anuntat luni guvernul central, relateaza AFP. Premierul chinez Li Keqiang s-a deplasat luni in orasul Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, a anuntat guvernul…

- Cel puțin 830 de persoane au fost depistate cu virusul ucigaș din China, numarul morților oficiale au ajuns la 26, majoritatea provenind din localitatea Hubei. Chiar daca nu s-a declarat o urgenta pentru sanatatea publica, isteria se instaleaza in intreaga lume, pe masura ce se anunta mai multe cazuri.…