- Ministerul de Externe a transmis, joi, ca un cetațean roman care se afla in Wuhan și-a exprimat dorința de a se intoarce in Romania. Ambasada Romaniei la Beijing este in contact permanent și cu ceilalți doi cetațeni aflați in provincia Hubei.Potrivit Comisiei Europene, aproape 600 de cetațeni ai statelor…

- Ambasada Republicii Moldova la Beijing a fost contactata de doi cetateni ai Republicii Moldova care au comunicat ca se afla blocati pe teritoriul orasului Wuhan, provincia Hubei, unde este restrictionat accesul de intrare si iesire. Ca urmare, Ambasada a contactat autoritatile chineze in vederea obtinerii…

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a atins 2.744 de cazuri confirmate in toata tara dupa descoperirea a 769 de noi cazuri, a anuntat luni guvernul central, relateaza AFP. Premierul chinez Li Keqiang s-a deplasat luni in orasul Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, a anuntat guvernul…

- Ministerul de Externe a anunțat ca trei cetațeni romani se afla in regiunea chineza Hubei, unde a aparut coronavirusul. Mai exact, doi dintre ei se afla in orașul Yichang și unul in Wuhan. Starea de sanatate a romanilor este foarte buna, a mai precizat MAE.

- O asistenta din Wuhan spune ca guvernul chinez ascunde proporțiile dezastrului și ca in toata provincia a fost infectate 90.000 de persoane cu coronavirusul. „Vreau sa spun adevarul” spune asistenta imbracata intr-un costum de protecție și face apel la oameni sa doneze materiale medicale. Marturia apare…

- Coronavirusul aparut in decembrie intr-o piata agroalimentara din Wuhan, un oras din centrul Chinei, a facut 41 de morti in tara, iar numarul persoanelor contaminate a crescut la 1.287, au precizat sambata autoritatile locale. In strainatate, al doilea caz de coronavirus a fost confirmat in…

- Vacanta de Anul Nou Chinezesc incepe vineri si va dura o saptamana. Locuitorii din Beijing se reunesc de obicei cu aceasta ocazie in numar foarte mare - uneori de ordinul sutelor de mii - in parcurile publice pentru a asista la traditionalele dansuri ale leului si dragonului.Alte evenimente…

- Spitatele din Wuhan erau joi copleșite de catre pacienți neliniștiți în timp ce autoritațile au închis rețelele de transport din orașul chinez într-o încercare de a limita raspândirea coronavirusului care a alertat lumea întreaga, relateaza Reuters. Închiderea…