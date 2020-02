Stiri pe aceeasi tema

- Imagini apocaliptice sunt surprinse in Wuhan, orașul din China unde a aparut coronavirusul. Acolo, trupul neinsuflețit al unui barbat a zacut ore in șir pe strada inainte de a fi ridicat de serviciile de salvare.

- Provincia chineza Hubei, unde a izbucnit focarul de pneumonie provocat de noul tip de coronavirus soldat cu cel putin 170 de morti, se confrunta cu "o grava lipsa" de materiale medicale pentru a face fata acestei boli, a declarat guvernatorul sau, Wang Xiaodong, citat joi de EFE.Potrivit…

- In total, 450 de medici si alt personal sanitar al Armatei Populare de Eliberare au ajuns cu avionul la Wuhan (centrul Chinei) pentru a participa la lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat sambata agentia Xinhua, preluata de AFP preluat de agerpres.Vezi și: Cum ne afecteaza iarna fara…

- Coronavirusul aparut in decembrie intr-o piata agroalimentara din Wuhan, un oras din centrul Chinei, a facut 41 de morti in tara, iar numarul persoanelor contaminate a crescut la 1.287, au precizat sambata autoritatile locale. In strainatate, al doilea caz de coronavirus a fost confirmat in…

- In total, 450 de medici si alt personal sanitar al Armatei Populare de Eliberare au ajuns cu avionul la Wuhan (centrul Chinei) pentru a participa la lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat sambata agentia Xinhua, preluata de AFP, scrie agerpres.ro.

- Organizația Mondiala a Sanatații ne mai liniștește. Din punctul de vedere al specialiștilor, virusul nu prezinta un pericol atat de mare, incat sa fie declarata starea de urgența sanitara mondiala.

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…

- Un calator din China a fost diagnosticat in orasul american Seattle cu coronavirusul provenit din orasul chinez Wuhan,a declarat marti un oficial al Centrului pentru Preventia si Controlul Bolilor din Statele Unite, transmite Reuters.