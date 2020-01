Stiri pe aceeasi tema

- Un nou virus care provoaca pneumonie a fost de curand identificat in China. Mai multe cazuri de persoane care au contactat acest virus, un tip de coronavirus, s-au inregistrat in China, dar și in alte țari . Recent, au fost anunțate cazuri cu aceeași infecția in Statele Unite, Thailanda, Australia,…

- Dupa semnarea ”fazei intai” a acordului cu China si a acordului dintre Statele Unite, Mexic si Canada, noile fronturi al razboiului comercial al Statelor Unite se indreapta catre Europa, Marea Britanie si blocajul in relatiile cu Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), relateaza CNBC.

- Dupa semnarea ”fazei intai” a acordului cu China si a acordului dintre Statele Unite, Mexic si Canada, noile fronturi al razboiului comercial al Statelor Unite se indreapta catre Europa, Marea Britanie si blocajul in relatiile cu Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), relateaza CNBC.

- Dupa semnarea ”fazei intai” a acordului cu China si a acordului dintre Statele Unite, Mexic si Canada, noile fronturi al razboiului comercial al Statelor Unite se indreapta catre Europa, Marea Britanie si blocajul in relatiile cu Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), relateaza CNBC.

- Donald Trump a adoptat insa un ton mai consensual pentru a anunta de la Davos ca Statele Unite sunt pregatite sa discute despre o reforma "foarte spectaculoasa" a Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC). OMC este foarte criticata de Statele Unite, care-i reproseaza ca trateaza prea bine puterile emergente,…

- Centrul american pentru Controlul și Prevenirea Epidemiilorurmeaza sa anunțe oficial, marți, ca primul caz de coronavirus Wuhan, care faceravagii in China, a fost raportat in Statele Unite, in statul Washington, scrieCNN citand surse. Noul virus, care a fost identificat pentru prima data lunatrecuta…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca SUA au ajuns la un acord comercial cu China, astfel ca Washingtonul va renunta sa mai introduca tarife vamale suplimentare, care incepand de duminica urmau sa vizeze produsele chineze, informeaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.In schimb, Beijingul…

- China conditioneaza in continuare incheierea unui acord comercial interimar cu Statele Unite de reducerea tarifelor, a anuntat joi Ministerul chinez al Comertului, transmite Reuters, potrivit news.ro.”Partea chineza considera ca daca cele doua parti ajung la un acord pentru faza intai a unui…