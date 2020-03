Lentoare, lipsa de coordonare si atitudini pe principiul ''se salveaza cine poate'' - criza provocata de epidemia de coronavirus urmeaza in Uniunea Europeana scenariul periculos al ultimei crize financiare cand tarile din zona euro au fost incapabile sa se puna de acord asupra unei solutii transante, coordonate si luate in timp util, comenteaza joi cotidianul spaniol El Pais. Atunci, faptul ca reactia a venit tarziu a pus in pericol insesi supravietuirea monedei unice. Acum, dincolo de dureroasa pierdere de vieti omenesti, pasivitatea UE indica o panica sanitara care ia forma inchiderii…