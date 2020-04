Stiri pe aceeasi tema

- Raspandirea noului coronavirus a pus in alerta oficialii din domeniul Sanatatii din Statele Unite si Europa, care incearca sa gaseasca o solutie. Acestia pot invata din masurile luate de China pentru a face fata epidemiei: carantina in masa, testarea eficienta si distantarea sociala, potrivit Mediafax.In…

- Raportul de autopsie al unui pacientului diagnosticat cu Covid-19 releva ca virusul ataca in principal plamanii și ca nu exista dovezi suficiente pentru a spune ca acesta produce daune si altor organe. Citeste si CORONAVIRUS, primul caz cu infectie la un animal de companie. Cainele unui pacient…

- Datele oferite de serviciul de meteorologie Windy.com arata cantitati mari de dioxid de sulf (SO2) - un gaz incolor, iritant al mucoaselor, cu un miros intepator si gust acrisor - deasupra orasului Wuhan, potrivit mediafax.ro.

- Coronavirusul, virusul asemanator gripei a fost declarat urgenta medicala globala si s-a raspandit in peste 24 de tari si regiuni, primul deces in afara Chinei fiind raportat duminica, un chinez in varsta de 44 de ani care a murit in Filipine dupa ce a calatorit din Wuhan. Numarul deceselor…

- Noul tip de coronavirus din China, care a dus la moartea a sute de persoane, tinde sa provoace o pandemie, sunt de parere mai mulți specialiști în domeniul bolilor infecțioase, citați de The New York Times.O pandemie, definita ca o epidemie extinsa pe doua sau mai multe continente, poate avea…

- Intreaga planeta este sub alerta, din cauza așa-zisului coronavirus izbucnit intr-o piața din orașul chinez Wuhan. Opinii sunt de toate felurile, inclusiv din partea lui Dan Negru, care a oferit internetului niște imagini chiar din inima unui loc asemanator cu focarul de infecție.

- Ministerul de Externe a anunțat ca trei cetațeni romani se afla in regiunea chineza Hubei, unde a aparut coronavirusul. Mai exact, doi dintre ei se afla in orașul Yichang și unul in Wuhan. Starea de sanatate a romanilor este foarte buna, a mai precizat MAE.

- Turneul de fotbal feminin de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo, programat la Wuhan, a fost mutat la Nanjing, din cauza cresterii in China a numarului de persoane infestate cu virusul 2019-nCoV, informeaza lequipe.fr, scrie News.ro.Patru echipe, Australia, Thailanda, China si Taiwan,…