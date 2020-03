Coronavirusul continuă să facă ravagii în Italia. 175 de morţi într-o zi, numărul total al deceselor se apropie de 1.500 Coronavirusul a facut in total, pana sambata la ora 19.00, 1.441 morti in Italia. Numarul infectiilor cu Covid-19 din ultimele 24 de ore a fost de 3.497, in total fiind acum in Italia 21.157 persoane infectate. Rata deceselor in aceasta tara este astfel de 6,8%, de trei ori mai mare decat in centrul epidemiei, China. O lata tara in care coronavirusul se extinde rapid este Olanda, unde numarul de cazuri de infectare cu coronavirus in Olanda a crescut cu 155, ajungand la 959, dupa cum au anuntat sambata autoritatile sanitare olandeze. Numarul de decese cauzate de infectarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

