Premierul Florin Citu a publicat, joi, lista statelor care au impus restrictii de circulatie pe timpul noptii, multe dintre ele limitand circulatia de la orele 20.00 sau 21.00. In Franta, circulatia nu mai este permisa dupa ora 18.00, iar unele state au in prezent interdictie totala pentru circulatia fara motive bine intemeiate. ”Masurile implementate de Romania in contextul pandemiei de coronavirus sunt printre cele mai relaxate din Europa”, afirma premierul, conform News.ro.

Citește și: Noi MARTURII despre crimele de la spitalul din Sibiu: Angajații ATI mizau pe internații fara aparținatori