Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) a transmis, sambata, ca este interzisa interacțiunea dintre polițiștii care intra in contact cu rudele deținuților și deținuți, iar la intrarea in serviciu a polițiștilor de penitenciar este facut triaj epidemiologic, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor anunța ca șapte deținuți au fost izolați intr-un spațiu creat amenajat la Penitenciarul Jilava, dupa ce au fost suspecți de infecție cu COVID-19, se arata intr-un comunicat remis MEDIAFAX.Citește și: VIDEO Razi cu lacrimi! Ariel Chiș, locul 2 pe lista…

- Cursurile unui liceu din Timisoara vor fi suspendate dupa ce doi elevi din unitatea de invatamant au fost depistati cu coronavirus. Chiar daca, neoficial, numele scolii se stie si este cunoscut, autoritatile refuza sa anunte oficial care este scoala in care se suspenda cursurile.

- Ambasadorul Romaniei in Italia, George Bologan, a facut o vizita la Consulatul General al Romaniei din Milano, regiunea Lombardia, unde activitatea se desfasoara normal in prezent, interesandu-se de romanii aflati in zona. Totodata, el s-a intalnit cu presedintele si vicepresedintele Regiunii Lombardia,…

- O aeronava italiana va asigura, in cursul zilei de joi, transferul unui grup de cetateni europeni care se afla pe vasul de croaziera ''Diamond Princess'' catre Uniunea Europeana, iar pana in prezent șase romani, doi pasageri si patru membri ai echipajului, si-au exprimat dorinta de a reveni in tara.

- O femeie este izolata la domiciliu, dupa ce in urma cu cateva zile a revenit in Romania dintr-o deplasare pe care a facut-o in China, au anunțat oficialii Directiei de Sanatate Publica Salaj.

- Pasager suspect de coronavirusul din China, identificat pe aeroportul Otopeni din București. Barbatul s-a simțit rau la aterizarea in țara noastra și a solicitat o ambulanța. Acesta a venit din Tel Aviv cu o cursa low-cost și le-a spus autoritațile ca a fost in China in urma cu trei luni.

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus este in creștere, semn ca nicio țara nu este cu adevarat pregatita sa faca fața celor mai recente provocari medicale. Și autoritațile de la noi fac plan de acțiune in eventualitatea in care acest virus ar ajunge in Romania.