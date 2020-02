Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce in China, numarul contaminarilor e in continua scadere, tot mai multe țari europene anunța cazuri noi de infectare cu coronavirus, majoritatea cu origine in Italia. In peninsula sunt peste 650 de persoane contaminate și numarul deceselor a ajuns la 17.

- Andra a luat decizia de a-și amana un concert din cauza coronavirusului. Cu toate ca biletele, așa cum era de așteptat, s-au vandut integral, din motive de securitate, concertul a fost anulat și va fi reprogramat. Andra este una dintre cele mai iubite și indragite artiste de la noi și are fani inclusiv…

- Guvernul lituanian a anuntat ca o femeie a fost izolata in spitalul din orasul Siauliai, luni, la intoarcerea in tara din Italia. De atunci este sub observatie si prezinta doar simptome usoare, fara temperatura crescuta in acest moment. Femeia, in varsta de 39 de ani, a participat la o conferinta cu…

- Epidemia de coronavirus, care s-a extins in Italia, lovește puternic in lumea maneliștilor. Nicolae Guța, Florin Salam sau Dani Mocanu aveau concerte programate in Italia, dar le-au anulat și au preluat angajamente in Spania sau Germania.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul…

- Deputatul PNL, Antoneta Ionița, susține ca cei de la PSD incearca sa speculeze electoral criza provocata de coronavirus. Ea le cere acestora, in ciuda rivalitații politice, sa fie raționali și toți oamenii politici sa acționeze responsabil pentru a proteja populația.”Ne aflam cu toții in fața…

- Prețul mediu al benzinei din Romania, de 1,07 euro/litru, este cel mai redus din Uniunea Europeana, sub cel din Bulgaria (1,11 euro/litru), Ungaria (1,14 euro) sau Polonia (1,15 euro), conform European Commission's Oil Bulletin.Situația se repeta la motorina: 1,09 euro/litru in Romania, 1,10…

- Epidemia de coronavirus, care a provocat o criza majora in Italia, se extinde in lume. Organizația Mondiala a Sanatații este ingrijorata mai ales de creșterea numarului de cazuri care nu au legatura directa cu focarul din China.

- Norvegianul Ole Einar Bjoerndalen, antrenorul lotului de biatlon al Chinei, a dezvaluit ca sportivii sai sunt nevoiti sa ramana in Europa pana in luna mai sau iunie, din cauza epidemiei de coronavirus, relateaza DPA. ''Sportivii se afla in Europa din luna octombrie si mi-e teama ca ei vor mai ramane…