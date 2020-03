Coronavirusul ar putea avea şi efecte benefice asupra economiei româneşti "In ceea ce priveste economia Romaniei, unda de panica poate sa distorsioneze deciziile economice pe termen scurt (accelerarea consumului in T1 urmata de normalizare in T2). Cu toate acestea, fluxurile investitionale in economia reala ar trebui sa continue, sustinute de nivelul redus al costurilor reale de finantare (inclusiv in contextul evolutiilor recente), semnalele de ameliorare a investitiilor publice si potentialul ridicat de dezvoltare (mai ales ca in ultimul deceniu investitiile productive au avut un aport limitat la ritmul de crestere economica)", scrie Radulescu intr-o informare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Finante din cele mai mari 20 de economii ale lumii (G20) s-au angajat duminica sa monitorizeze impactul epidemiei de coronavirus asupra cresterii economiei mondiale si sa actioneze la nevoie, ei afirmand ca politicile monetare relaxate si scaderea tensiunilor comerciale vor sustine accelerarea…

- Prim-vicepresedintele PNL, vicepremierul Raluca Turcan, a precizat, sambata, ca deprecierea leului si cresterea euro este "o fluctuatie temporara", care nu a fost creata de situatia economica sau politica din Romania."Cresterea punctuala a euro, zilele trecute, este o fluctuatie temporara,…

- Este evident ca placinta politica romaneasca și-a schimbat conținutul in ultimul an iar PSD, pierzand guvernarea din proprie prostie și incompetența politica, a generat, astfel, o criza politica urata. Romania este in situația de a nu putea fi guvernata normal. In așa situație, incapacitatea…

- Premierul Ludovic Orban sustine ca Start Up Nation ar trebui lansat în domenii precum IT si cercetare, care pot duce la dezvoltarea economiei românesti. "Nu Start Up Nation pentru pomanageala pe care a gândit-o PSD", a afirmat Orban, duminica, la Consiliul National al PNL.…

- Procesul de ieșire al Marii Britanii din Uniunea Europeana va afecta marginal economia locala, Regatul Unit fiind al 9-lea partener comercial al Romaniei și ocupand ultimul loc in clasamentul celor mai mari 10 investitori straini direcți in Romania in 2018, potrivit analizei KeysFin "The BREXIT effect".

- Procesul de ieșire al Marii Britanii din Uniunea Europeana va afecta marginal economia locala, Regatul Unit fiind al 9-lea partener comercial al României și ocupând ultimul loc în clasamentul celor mai mari 10 investitori straini direcți în România în 2018, potrivit…

- Procesul de iesire al Marii Britanii din Uniunea Europeana va afecta marginal economia locala, Regatul Unit fiind al 9-lea partener comercial al Romaniei si ocupand ultimul loc in clasamentul celor mai mari 10 investitori straini directi in Romania in 2018, potrivit analizei KeysFin „The Brexit effect”.

- In 2020, economia romaneasca ar putea decelera pe termen scurt, la finalul ciclului post-criza la nivel global, apreciaza Andrei Radulescu, director analiza macroeconomica la Banca Transilvania, intr-o analiza.Potrivit acestuia, principalii investitori și-ar putea consolida, anul acesta, prezența…